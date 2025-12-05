На северо-востоке Москвы второй день ищут 11-летнего мальчика

На северо-востоке столицы пропал 11-летний Сейитбек Сатикулов. Мальчика ищут уже вторые сутки. К операции привлекли добровольцев.

Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили «Вечерней Москве» представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— В настоящий момент работы по поиску проводят автономные экипажи, добровольцы получают задачи удаленно. Мальчик ушел из дома примерно в 17:30 в четверг, 4 декабря. Самое последнее местоположение — станция МЦД Печатники. По поводу причин пропажи предположений не делаем. Мы работаем как при любом поиске: обзваниваем больницы, просматриваем камеры, распространяем ориентировки. Работаем совместно с полицией, — рассказал собеседник «ВМ».

Рост пропавшего мальчика — 146 сантиметров, у него нормальное телосложение, а также черные волосы и глаза. На ребенке были темно-синяя куртка, бежевая толстовка и черные штаны. На ногах у мальчика — сапоги бежево-черного цвета, на голове — черная шапка. Если вы видели ребенка или знаете, где он может находиться, сообщите по этим номерам: +7 (980) 724-74-97 и +7 (903) 525-94-40.