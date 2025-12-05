Суд приговорил курского изобретателя Ревина* к 24 годам колонии

Суд приговорил курского предпринимателя и изобретателя Виталия Ревина* к 24 годам лишения свободы.

Как пишет РИА Новости, первые шесть лет срока Ревин проведёт в тюрьме, а остальную часть наказания — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 46-летний предприниматель предстанет перед судом по делу о государственной измене и финансировании терроризма.

Уточнялось, что он самостоятельно связался с представителями украинского полка «Азов»** и предложил передать созданный им зенитный прожектор для обнаружения российских дронов.

На допросе его гражданская жена рассказала, что Ревин придерживался оппозиционных взглядов и выступал против проведения специальной военной операции.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.