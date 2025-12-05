11-летний россиянин сбежал из дома после ссоры с матерью

В Москве 11-летний сбежал из дома после ссоры с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, с собой мальчик взял копилку, в ней было 400 рублей.

Сына мать в последний раз, по ее словам, видела накануне вечером. Выяснилось, что пропавший школьник гулял с неизвестным мужчиной на площадке и на автобусной остановке у дома.

В последний месяц сын вел себя странно, из дома стали исчезать деньги, пояснила родительница. Кроме того, мальчик всегда ужинал с семьей, однако накануне пропажи сел отдельно.

Изменения в поведении ученика заметили и учителя. Он закрывался в школьном туалете, чтобы посидеть в телефоне и скачивал VPN.

Ведутся поиски ребенка. Других подробностей пока нет.

Также ранее стало известно, что 5-летний мальчик в Новокузнецке поругался с мамой и сбежал из дома, прихватив с собой игрушки, воды и хлеба. Его нашли и вернули домой, он обещал больше не убегать.