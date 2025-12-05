В США экс-королева красоты убила 18-месячного ребенка из-за ревности

© Вечерняя Москва

В Соединенных Штатах бывшая королева красоты убила 18-месячного ребенка возлюбленного, поскольку хотела иметь детей только от своего партнера. Об убийстве пишет издание The New York Post.

Инцидент произошел в штате Джорджия, в общежитии университета, в котором учился возлюбленный 20-летней Тринити Поуг. Юноша оставил ребенка вместе с девушка и ушел за пиццей. Через некоторое время Поуг написала ему, что мальчик «не дышит».

Прибывшие медики пытались спасти малыша, но безуспешно. Через неделю расследования девушку обвинили в убийстве, а также в жестоком обращении с ребенком и нанесении ему тяжкого вреда здоровья.

По версии следователей, ей не понравилось, что парень уделяет много внимания малышу. В день, когда погиб ребенок, Поуг писала соседке по комнате, что больше не может выносить присутствие мальчика. Также в истории поиска в ее браузере обнаружили запросы о том, как скрыть перелом черепа и получить кровоизлияние в мозг. Несмотря на это, Поуг отрицала вину и заявляла, что мальчик просто упал с кровати.

Однако судмедэкспертиза установила множественные травмы головы и туловища, что характерно для «сильного тупого удара», а версию о падении признали нереалистичной, говорится в материале.

В ноябре жительница столицы убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой в квартире на юго-западе города. Правоохранители нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Им удалось спасти женщину, сейчас она находится под охраной в тяжелом состоянии.