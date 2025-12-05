Россиянка с ребенком пропала на Пхукете

Россиянка с ребенком пропала на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает «Ура.ру».

Согласно информации издания, пропавшая женщина полетела на Пхукет из Екатеринбурга. Вместе с ней на отдых отправилась ее семилетняя дочь. Пять дней назад они перестали выходить на связь.

Как рассказала родственница пропавших, мать с дочерью проживали в отеле Karon Village Hotel. При этом, получить какую-то информацию от турфирмы или гида не получается — все участники поездки заявили, что не знаю местонахождение женщины с ребенком.

«26 ноября они улетели в Таиланд, хотели отметить там день рождения дочери, ей исполнилось семь лет. Жили в Karon Village Hotel. На 1 декабря у них была оплаченная экскурсия по островам. После нее телефон замолчал: звонки не проходят, в мессенджерах не отвечают уже пятые сутки», — рассказала родственница.

К поиску россиянок подключились местные жители. Планируется, что 6 декабря в отель приедет знакомая семьи, которая проверит журнал заселения и номер пропавших.

