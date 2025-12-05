В российском регионе мужчина открыл огонь по жене и близким

В Мариуполе суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за то, что он открыл огонь по близким из особенного пистолета, а потом угрожал своей супруге расправой из-за ее показаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, семья регулярно ссорилась. После очередного конфликта фигурант открыл огонь по близким из пистолета, который нашел после боев за город. Не попав ни в кого из близких, он решил крушить машину.

Его задержали приехавшие на место правоохранители. Фигурант был помещен в СИЗО, и оттуда он угрожал членам семьи и требовал дать ложные показания. В результате, мужчина признан виновным. Он будет отбывать наказание в колонии. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

