Бывшая жена рассказала об изменах экс-замминистра обороны России

В Пресненском суде Москвы выступила Светлана Захарова, бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, которая рассказала о его постоянных изменах, ставших причиной развода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина дала показания на слушаниях по иску Генпрокуратуры об изъятии у экс-чиновника имущества на общую сумму в 1,2 миллиарда рублей. По ее словам, она вышла замуж по «большой любви». Иванов красиво ухаживал за ней и клялся в верности. Однако во время брака завел двух детей на стороне и четыре раза подавал на развод с ней. После такого она стала испытывать к нему отвращение. Захарова просила суд не называть ее «фактической женой» и дом, где она проживает с детьми, владениями бывшего мужа.

Выступая в суде, она рассказала, что уговаривала Иванова уволиться, поскольку внутри коллектива Минобороны якобы царит крайнее распутство. Ее слова слова нельзя считать дискредитацией Вооруженных сил (ВС) России, заявил адвокат Вадим Багатурия.

«Это оценочное суждение, высказанное в отношении конкретного коллектива. Речь идет не о Российской армии в целом, а об отдельных людях. Возможно, бывшая жена Иванова искренне верит в то, что говорит. Ведь в публичном пространстве не раз появлялась информация о чиновниках и генералах, уличенных во взяточничестве, бабничестве и воровстве», — отметил адвокат.

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Иванова и его близких. В их числе 24 земельных участка в Подмосковье и Карелии, усадьба на берегу Волги в Тверской области, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также наличность в разной валюте на 257 миллионов рублей.

Кроме этого, Иванов является обладателем нескольких коллекций — картин и раритетных книг, включая «Фауста» 1899 года, «Сцену из личной жизни римских цезарей» 1780 года на немецком языке, маркиза де Сада «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» на французском языке 1950 года.

Также у него хотят конфисковать 26 единиц антикварного оружия, среди которых офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, сабля французского офицера легкой кавалерии, мечи и шпаги.

Кроме того, в иске Генпрокуратуры перечислены 40 наручных, карманных и напольных часов разных брендов.