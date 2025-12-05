СК начал проверку после угроз убийством трехлетнему сыну супругов Соколовских

Следователи начали проверку по факту угроз убийством трехлетнему сыну супружеской пары Ангелины и Влада Соколовских Дэвиду. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

— Следственный комитет проводит проверку по факту угроз убийством в отношении супругов Соколовских и их ребенка. Молодая девушка и ее старшая сообщница грозятся похитить и убить трехлетнего сына Соколовских Дэвида, — говорится в публикации.

Семейную пару терроризируют сообщениями уже не первый год. Вероятно, что за этим стоят поклонницы Соколовского. Они отправляют СМС с угрозами, а также грозятся похитить ребенка, а также расправиться с ребенком. Фанатка Соколовского якобы действует не одна, с ней также «работает» еще одна женщина. Последней каплей стали отправленные фотографии жены Соколовского и их сына рядом с могилами.

Этот не единственный случай, когда поклонники преследуют своих кумиров. Недавно в квартиру певицы Дарьи Шихановой, более известной как Дора, пробрался фанат в костюме Человека-паука. Мужчина залез в помещение, спустившись с крыши. Дора вызвала правоохранителей. Мужчину задержали, он объяснил силовикам, что хотел удивить певицу.