Бывший замминистра обороны России лишился особняка из известного романа

У бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова изъяли особняк в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала Пресненского районного суда столицы.

Речь идет о помещении площадью больше 600 квадратных метров, расположенном на Чистом переулке. Как уточняет Telegram-канал Mash, это особняк из романа писателя Михаила Булгакова – «Мастер и Маргарита». В нем, вероятно, и жил Иванов.

Экс-жена Тимура Иванова лишилась драгоценностей

Ранее Генпрокуратура РФ просила взыскать у экс-замглавы Минобороны и его близких имущество на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил этот иск, оставив владельцам ювелирные украшения и небольшую часть активов.