Экс-жена Тимура Иванова лишилась драгоценностей

Пресненский суд Москвы изъял у экс-жены бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова кольцо Graff из белого золота. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кольцо было куплено на аукционе Christie"s. Помимо него, у женщины также были изъяты и другие украшения — кольца, браслеты, часы и серьги от известных брендов, включая Cartier и Van Cleef. Два украшения были изъяты у ее дочери.

В апреле 2024 года СК России сообщил о задержании Тимура Иванова. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Максимальное наказание по этой статье составляет заключение под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.