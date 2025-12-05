В российском регионе ликвидировали крупную нарколабораторию

В Ярославской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Переславском районе. Как информирует пресс-служба УФСБ по региону, там были обнаружены около 50 килограммов наркотиков и свыше 500 килограммов прекурсоров.

Задержан житель Череповца Вологодской области 1980 г. р., организовавший лабораторию по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере.

В ходе обысков обнаружено и изъято лабораторное оборудование, говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Организатор нарколаборатории, как уточняется, задержан с поличным при силовой поддержке Росгвардии. Он заключен под стражу.