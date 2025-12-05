Суд пошел на встречу экс-супруге Иванова

Суд в Москве не стал взыскивать с бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой часть ювелирных украшений. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили корреспондент из зала инстанции.

— Суд не стал взыскивать часть ювелирных украшений с экс-супруги и гражданской жены Тимура Иванова в рамках иска Генпрокуратуры, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Ранее представители Захаровой попросили суд не изымать драгоценности у женщины. Это обосновали тем, что дорогие серьги и кольца были приобретены до знакомства с Ивановым.

В ходе заседания суд также решил лишь частично удовлетворить иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у экс-замминистра обороны. В надзорном ведомстве обратились в ведомство в августе этого года. Иванову принадлежит имущество на 1,2 миллиарда рублей, в том числе премиальные автомобили, мотоциклы, квартиры и другая недвижимость. Экс-замминистра обороны вынесли приговор по делу о растрате 216 миллионов рублей в июле этого года. Иванов получил 13 лет колонии и отреагировал на вердикт суда с улыбкой.