Модель впала в кому прямо на станции метро в Москве

21-летняя модель из Москвы не выжила после того, как внезапно впала в кому. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным агентства, инцидент произошел весной, но известно об этом стало только сейчас. Девушка по имени Алина находилась на станции метро «Пражская», когда внезапно потеряла сознание.

«Прибывшие на место медики диагностировали у 21-летней Алины кому неясной этиологии и экстренно госпитализировали ее в одну из московских больниц», – сообщается в публикации.

Несмотря на все усилия, спасти пострадавшую не смогли. Позже брат-близнец девушки сообщил эту новость в социальных сетях. По мнению молодого человека, причиной произошедшего стали запрещенные вещества, которыми друзья угощали Алину.

Как рассказал источник агентства, девушка нередко попадала в ситуации с риском для жизни. Так, в 2023 году она выпала из окна седьмого этажа и чудом выжила.

В 2024 она попала в ДТП. В аварии пострадавшая получила травму головы и рассекла бровь, но снова выжила.

