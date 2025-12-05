Россиянка жестоко расправилась с мужем при помощи любовника

Жительницу Наро-Фоминска Московской области, которая решила избавиться от своего супруга, суд приговорил к 17 годам колонии. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета (СК) России, пишет «Лента.ру».

По данным следствия, в феврале 2024 года россиянка заказала своего мужа, сговорившись для этого с любовником. Они вместе приобрели наркотики, которые фигурантка подсыпала в еду мужу. Мужчине стало плохо после приема пищи, однако врачи сумели его спасти.

Через месяц женщина решила завершить начатое. Тому же знакомому она заказала супруга, пообещав заплатить 1,8 миллиона рублей за расправу.

Россиянка заказала убийство супруга за 5 млн рублей

Мужчина получил от подсудимой нож и адрес и направился к будущей жертве в поселок Селятино. Потерпевшего он насмерть забил обухом топора и ударил ножом в шею. От полученных травм россиянин скончался.

Дело в отношении любовника женщины выделено в отдельное производство.

