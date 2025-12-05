В Твери нашли абонентские терминалы для мошенничества "на дому"

В двух квартирах Твери полицейские ликвидировали абонентские терминалы пропуска трафика для дистанционного мошенничества, сообщили в ведомстве.

Правоохранители обнаружили их в результате оперативно-розыскных мероприятий. По версии полиции, 21-летний житель Московской области в двух арендованных квартирах на бульваре Гусева и улице Коминтерна, действуя в составе организованной группы, был оператором нелегального узла связи.

В данную схему фигурант попал через объявление в интернете. Он откликнулся на предложение и получил от вербовщиков технику и средства связи. В итоге обустроил четыре сим-бокса не менее чем на тысячу сим-карт разных операторов и обеспечивал их бесперебойную работу. За это фигурант получал 500 долларов США в неделю и регулярно отчитывался о работе.

На месте изъяты сим-карты, GSM-шлюзы, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и Wi-Fi роутер.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый задержан. Ведется поиск его сообщников.