На берегу Енисея нашли машину, но не могут найти тела пропавших рыбаков

В Казачинско‐Пировском округе Красноярского края уже больше недели ведутся поиски двух местных рыбаков, исчезнувших на Енисее. Мужчины отправились на рыбалку ещё 26 ноября, но домой так и не вернулись. На берегу реки позже обнаружили их автомобиль.

Спасатели КГКУ «Спасатель» бросили на поиски все доступные силы и средства. Работники ведомства методично обследуют прибрежную зону: с воздуха — с помощью беспилотников, под водой — при помощи эхолота. Только за один день, 4 декабря, специалистам удалось проверить 540 тысяч квадратных метров акватории. Современная техника позволяет оперативно сканировать дно и выявлять подводные объекты, что существенно ускоряет и облегчает работу поисковиков.

Несмотря на масштабные и тщательно организованные мероприятия, пропавших мужчин пока не удалось обнаружить.

