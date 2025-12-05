Вынесен приговор заказчице убийства мужа, травившей его метадоном

Женщина, пытавшая убить своего мужа, осуждена Московским областным судом.

Как рассказывал в свое время «МК», в ходе конфликта с мужем дама сначала пыталась отравить его метадоном. Потерпев неудачу, она пообещала вознаграждение своему любовнику в сумме 2 млн рублей.

Однако после выполнения заказа дама предпочла расплатиться муляжами денежных купюр.Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, Мособлсуд приговорил даму к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года.