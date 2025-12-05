Мужчина ранил ножом своего коллегу в ТЦ в Подмосковье

Приезжий ранил своего коллегу в торговом центре Ленинского городского округа Подмосковья. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, а нападавшего задержали. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка выяснили, что между двумя работниками возник конфликт, в ходе которого 45-летний уроженец ближнего зарубежья нанес резаные ранения своему коллеге, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Агрессора поймали и передали его сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. На момент публикации материала нет информации о состоянии здоровья пострадавшего.

Ранее подобный случай произошел в офисе в центре столицы. Там 27-летний мужчина напал с ножом на свою коллегу. Девушка получила ранение в спину. Ее госпитализировали. Нападавшего задержали, правоохранители выяснили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.