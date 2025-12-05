Тимур Иванов: Непонятно, что именно генпрокуратура требует с меня взыскать

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов сказал, что ему непонятны требования Генпрокуратуры. Об этом он заявил по видеосвязи из СИЗО в рамках рассмотрения иска надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

По информации ТАСС, Пресненский суд Москвы напомнил Иванову, что это гражданский процесс и никаких разъяснений давать ему никто не обязан. Однако подсудимый отметил: ему непонятно, «что именно генпрокуратура требует с меня взыскать».

«Я доступа к документам не имею. Мне также непонятно, как суд квалифицирует этот иск, и какие обстоятельства должен пояснить я», — уточнил экс-замминистра.

