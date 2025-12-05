В Подмосковье раскрыто убийство с расчленением трупа

Убийство 47-летнего жителя столицы, совершенное зимой 2024 года в подмосковной Ивантеевке, раскрыли сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области.

Как стало известно «МК», останки тела были обнаружены в окрестностях деревни Снятинка Сергиево-Посадского городского округа. В ходе следствия силовики установили, что 49-летний житель Мытищ застрелил своего знакомого в Ивантеевке, расчленил труп и вывез останки в лес.

Также он себе присвоил телефон, ноутбук, планшет и 500 евро. По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, обвиняемый признал свою вину в совершенном убийстве и раскаялся в содеянном.