Жестоко убитый в кровати москвич оказался совладельцем кинопрокатной компании

Вооруженные налетчики расправились с жителем Москвы прямо в кровати в его собственной квартире - об этом свидетельствуют кадры оперативной съемки, опубликованные столичной прокуратурой.

Как сообщил "РГ" информированный источник, убитым оказался бывший совладелец кинопрокатной компании Антон М. В доме на Бутырском Валу недалеко от Белорусского вокзала он жил с 1998 года. Вместе с ним в квартире прописан также его 30-летний сын.

По предварительным данным, убийцы ворвались в квартиру Антона М. ранним утром. Потерпевший и его гражданская супруга еще спали. Убийцы нанесли домочадцам десятки ножевых ранений. Антон М. скончался, его сожительница находится в больнице.

По горячим следам задержали сына потерпевшей: по версии следствия, он убил отчима вместе со своим приятелем. Каковы были мотивы убийц, сейчас устанавливает следствие.