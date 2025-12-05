Москвич убил отца, просившего его выписаться из квартиры

Житель центра Москвы был зарезан двумя неизвестными, ворвавшимися в его квартиру в ночь на 5 декабря. Также пострадала его сожительница. Сыщики задержали сына убитого, у которого с родителем был конфликт.

Как выяснил «МК», инцидент произошел в 3.25 в квартире на Бутырском валу. В жилище на тот момент находились 60-летний хозяин, в прошлом режиссер и сценарист, и его 59-летняя приятельница, родом из Самары, занятой в сфере торговли по интернету. Пара была знакома 3-4 года, а последние полгода стала жить вместе.

У хозяина квартиры был конфликт с 30-летним сыном. Тот набрал кредитов в микрофинансовых организациях и не выплачивал их — кредитные компании судились в неплательщиком. В 2024 году отец попросил отпрыска выписаться из квартиры. В ответ на это мужчина ударил родителя стулом по голове и со словами «Ты никто, я тебя уничтожу» напал с двумя ножами (он нанес не менее 7 ударов в область головы и тела).

Пострадавшему понадобилась госпитализация. В отношении злодея тогда возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако родственники примирились в суде.

По всей видимости, не так давно ссора разгорелась с новой силой. В роковую ночь в квартире погас свет (его отключили в щитке в тамбуре). Хозяин вышел разбираться, как в жилище ворвались двое злоумышленников с ножами. Они буквально искромсали несчастного — на его теле обнаружили 29 ножевых ранений.

Тот скончался на месте. Также пострадала сожительница — ее ударили головой об пол, сломав нос, и нанесли удары ножом, которые, к счастью, оказались неопасными. После оказания помощи женщину отпустили из лечебного учреждения.

В настоящее время подозреваемые, один из которых сын потерпевшего, задержан. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, в скором времени они будут доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.