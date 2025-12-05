Девушка сожгла в печи украденные деньги, чтобы избежать ответственности

Фермер из Бурятии копил на новую машину. Для этого он продал часть своего скота, а вырученные полмиллиона рублей спрятал в рубашку, висевшую в шкафу. Информацией делится портал «База».

Однако о тайнике случайно узнала девушка, которая встречалась с его сыном. Она тайно похитила крупную сумму из этой заначки.

Кража раскрылась в день, когда фермер отправился покупать автомобиль. Обнаружив недостачу, он немедленно обратился в полицию.

Испугавшись уголовного преследования, девушка решила уничтожить улики. Она бросила украденные деньги в печь, надеясь, что это поможет ей избежать наказания.

Однако поджог купюр не спас ее от ответственности. Правоохранительные органы задержали подозреваемую и возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.