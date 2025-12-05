Расшифровано последнее видео пропавшей в тайге Усольцевой

Пропавшая вместе с семьей в красноярской тайге Ирина Усольцева могла оставить послание в своем последнем видео. Об этом заявила этнограф Фатима Гаммадова, чьи слова приводит aif.ru.

В самом ролике Ирина без слов покачивается под одну из версий русской народной песни «На горе калина», которую исполняет певица Татьяна Поклад. У композиции есть клип, в котором героиня проходит через испытания огнем, водой и символическую смерть, а затем перерождается в новом качестве.

«Это не смерть в прямом ее значении, а символ отмирания старого, проблемного. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную», — пояснила этнограф.

Видео Усольцева отправила своей сотруднице Дарье Фурштейн накануне своего исчезновения.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за погодных условий или обитающих в этом районе тайги диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.