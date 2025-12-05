Задержаны подозреваемые в дистанционных хищениях в 78 регионах

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов России, в том числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate, позволяющих совершать дистанционные хищения денег с банковских карт россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из УБК МВД России совместно с киберполицейскими из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников межрегиональной преступной группы. Они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны. В их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, злоумышленники использовали компьютерный вирус. Он распространялся через мессенджеры WhatsApp и Telegram под видом приложений государственных организаций или банков, что позволяло без участия законных владельцев обналичивать в банкоматах их средства.

"Атака мошенников начиналась по традиционному сценарию с телефонного звонка. Жертву убеждали установить на свое устройство специальный файл, замаскированный под официальное банковское приложение. В приложении для авторизации якобы необходимо поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона, после чего набрать на клавиатуре пин-код", - пояснила представитель ведомства.

По ее словам, в результате его активации сообщники получали возможность осуществлять снятие денег в банкоматах любого региона России. При этом весь процесс выглядел вполне легитимным.

"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 млн рублей", - сказала Волк.

Помощь в выявлении преступной схемы оказали специалисты АО "Лаборатория Касперского", а силовую поддержку при задержании подозреваемых обеспечили сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности, продолжаются.