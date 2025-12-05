Появились кадры с последствиями взрыва в башне «Грозный-Сити»

В Сети появились кадры с последствиями взрыва в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне. Снимки в пятницу, 5 декабря, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Из видео следует, что в результате взрыва был поврежден фасад нескольких верхних этажей одной из башен. Видна копоть, разрушилось остекление.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Они пытаются ликвидировать последствия взрыва в здании.

На данный момент возгорания не наблюдается. Официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.

Причина взрыва неизвестна. Очевидцы утверждают, что якобы видели вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летящий к зданию.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский беспилотник над территорией России. Атаке подверглись Саратовская, Самарская, Ростовская области и другие регионы страны.