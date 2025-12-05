Россияне оказались в ловушке в одном из азиатских портов

Российские моряки оказались в сложной ситуации, будучи заблокированными на борту судна в одном из портов Ирана. Им уже полгода не выплачивают заработную плату и запрещают сходить на берег, передает SHOT.

По информации одного из членов экипажа, шесть месяцев назад моряки заключили официальный контракт с иранской компанией. Согласно условиям договора, они должны были отработать четыре месяца, после чего на пятый месяц им разрешалось покинуть судно.

Однако почти сразу работодатель начал нарушать условия, задерживая выплаты. В сентябре судно прибыло в иранский порт Амирабад, но экипажу отказали в праве выйти на берег, фактически взяв его в заложники.

Ситуация усугубляется состоянием здоровья одного из моряков. Еще в октябре россиянин подал заявление с просьбой отпустить его по медицинским показаниям, но руководство компании проигнорировало этот запрос.

До сих пор моряки остаются на судне без зарплаты и без четких перспектив возвращения домой. Ранее им обещали, что в декабре может прибыть смена, но гарантий этого не дано.