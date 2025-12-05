Мошенники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах

Злоумышленники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений начали рассылать россиянам фишинговые сообщения о том, что необходимо оплатить налог. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

По данным экспертов, киберпреступники активизировали свои атаки, пользуясь отправкой налоговых уведомлений до 1 декабря. Жертвам приходят смс или сообщения в мессенджерах, а реже — электронные письма, с заголовками «Неуплаченный налог», «Переплата по налогу» или «Недоимка по налогу на имущество».

В сообщении есть ссылка на фальшивый сайт, который становится точной копией официального портала ФНС или «Госуслуг». Цель таких атак — заставить пользователя отдать данные свое банковской карты под предлогом уточнения реквизитов для возврата переплаты или «срочной оплаты недоимки со скидкой»

Таким образом, преступники играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто рассчитывает на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Как уточняется, предпраздничная суета делает такие сообщения особенно правдоподобными.

Россиянам порекомендовали не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам. Для того, чтобы проверить налоговую задолженность, следует ввести адрес официального портала ФНС или «Госуслуг» в браузере. Как подчеркивается, все официальные уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что люди с поражениями мозга могут быть подвержены мошенническим уловкам. По словам специалиста, у таких людей зачастую снижено внимание, из-за чего им бывает сложно адекватно воспринимать информацию и принимать решения.