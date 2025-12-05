С какими опасностями могут столкнуться школьники в сети

Если традиционный буллинг — это болезненная и травмирующая история, которая обычно ограничивается стенами школы, то кибербуллинг ещё опаснее. Он может быть анонимным, а его масштабы — непредсказуемыми, предупредила в беседе с RT руководитель онлайн-преподавания образовательной компании MAXIMUM Алина Романова.

Она добавила, что обидчиком способен стать любой человек с доступом в интернет, а унизительный контент или травля могут стать достоянием всей школы, района или даже города, нанося жертве глубокую психологическую травму.

«Так как же противостоять этой угрозе? Первое и главное правило — ограничить количество личной информации в открытом доступе. Тщательно обдумывайте каждый комментарий, который может быть использован против вас. Ваша цифровая репутация — это ваш щит. Если вы уже столкнулись с травлей, наиболее эффективной тактикой является полное игнорирование обидчика. Не отвечайте на оскорбления, угрозы или шантаж ни в комментариях, ни в личных сообщениях. Помните: ваша реакция — это то, что ему нужно, и её отсутствие часто прекращает конфликт», — заявила собеседница RT.

Эксперт посоветовала обязательно фиксировать все факты травли: делать скриншоты переписок и комментариев, которые станут неоспоримым доказательством.

«Самое важное — помнить, что жаловаться взрослым не стыдно. Если вас шантажируют или угрожают, особенно требуя никому не рассказывать, первое, что вы должны сделать, — это обратиться к родителям, школьному психологу или учителю. Взрослые обладают ресурсами и авторитетом, чтобы помочь вам остановить это», — пояснила Романова.

Отмечается, что отдельная и масштабная проблема — это мошенничество, жертвами которого всё чаще становятся подростки.

«Перед ЕГЭ всегда хочется перестраховаться, и, когда тебе обещают готовые ответы и стопроцентное поступление на бюджет, кажется, что небольшая сумма — это разумная плата за уверенность. Схем обмана существует множество. Мошенники могут предлагать «слитые» ответы на ЕГЭ и ОГЭ, годовую подготовку с огромной скидкой, консультацию с мифическим «экспертом» или первый урок у «супер-репетитора» по заниженной цене. На деле вы просто переводите деньги в никуда и не получаете ровным счётом ничего», — подчеркнула Романова.

Чтобы не стать жертвой, она посоветовала школьникам всегда консультироваться со взрослыми.

«Расскажите им о своём намерении, поделитесь сомнениями. Если возможности посоветоваться нет, руководствуйтесь простым принципом: если вы не уверены на 100%, что услугу вам окажут, лучше не платить. Главный маркер мошенничества — обещание гарантированных 100 баллов или поступления без усилий, только за деньги. Это стопроцентный фейк, который нужно игнорировать, а на сам ресурс — жаловаться», — пояснила специалист.

