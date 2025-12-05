На Камчатке циклон превратил улицы в реки и утопил десятки автомобилей
В результате циклона оказались затопленными улицы ряда населенных пунктов Камчатки. Cтихия утопила десятки автомобилей, пишет Telegram-канал Amur Mash. "Непогода накрыла полуостров — снег, дождь и штормовой ветер. Дороги ушли под воду", - сказано в сообщении.
По информации канала, в Петропавловске-Камчатском многие автомобили получили гидроудар — в некоторых местах города движение транспорта было почти парализовано. Пешеходам приходилось пробираться вброд через огромные лужи.
"В поселках ситуация не лучше — из-за сильных порывов в Ивашке рухнула опора ЛЭП, оставив 150 жителей без света и отопления", - добавляется в сообщении.