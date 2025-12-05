В нескольких районах Южно-Сахалинска нарушено теплоснабжение

Повреждение сетей привело к нарушению в подаче тепла в нескольких районах Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

© Газета.Ru

"Получаем сигналы об отсутствии отопления в разных районах города. По информации СКК ("Сахалинская коммунальная компания" - прим. ред.), в связи с повреждением сетей давление в городской системе теплоснабжения снижено.

Сейчас бригады ведут поиск места порыва, после чего незамедлительно приступят к устранению", - уточнили в мэрии. В свою очередь в СКК отметили, что диспетчерская служба, ремонтные бригады и руководство компании работают над определением дальнейших действий по стабилизации ситуации с теплоснабжением. Как отмечается, в настоящее время тепло не подается в дома по улице Бумажной и Милицейской. 28 ноября на стройке в Южно-Сахалинске произошло обрушение.

После чего сотрудники правоохранительных органов арестовали главного инженера обрушившегося ангара.