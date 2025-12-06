Землетрясение магнитудой 4,1 балла зафиксировали на Кубани

В 49 километрах от Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров в 13:13 по московскому времени, уточнили в пресс-службе.

6 ноября в Тымовском районе на острове Сахалин также случилось землетрясение магнитудой 4,3. Очаг толчков находился на глубине около шести километров

Кроме того, 3 ноября у побережья Камчатского края зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Толчки произошли около 6:55 в 367 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Помимо этого, вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту семь километров над уровнем моря. Это произошло в 13 октября около 00:30 по московскому времени.