Владелец рехаба "Антонов Pro" рассказал на суде о плохом здоровье

На судебном заседании владелец реабилитационного центра "Антонов Pro", вокруг которого разгорелся скандал о насилии над пациентами, предстал в неожиданном амплуа – бескорыстного филантропа. Максим Антонов настаивал, что не извлекал финансовой выгоды из деятельности центра, а стремился оказать помощь людям с зависимостями и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

© Московский Комсомолец

По словам корреспондента SHOT, присутствовавшего в зале суда, Антонов убеждал, что его учреждение было не источником дохода, а местом, где нуждающиеся могли получить лечение. Он отрицал, что это была секта.

«В центре поддерживался нравственный образ жизни среди лиц с алкогольной, наркотической зависимостью, распространителей наркотиков и женщин, занимающихся проституцией. У некоторых наблюдались психические расстройства. Имеются подтверждающие документы и видеоматериалы, отчеты для родственников. Я уверен в своей правоте, так как личной выгоды не получал. Все средства шли на обеспечение проживания и питания этих людей. Я получал спонсорскую помощь», – заявил Антонов.

О местонахождении бывших пациентов реабилитационного центра, расположенного в подмосковном Видном, ему неизвестно. Антонов выражает готовность к тюремному заключению, заявляя о своей приверженности правосудию. Максим Антонов, женатый и отец троих детей от разных браков, сообщил о ряде заболеваний, включая атеросклероз брахиоцефальных артерий, кисту левой почки, аритмию и заболевание щитовидной железы.