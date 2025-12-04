Российских туристов задержали в Таиланде за секс на пляже

В Таиланде полицейские задержали туристов из России, устроивших секс на пляже. Однако пару спасло одно обстоятельство: стражи порядка опоздали и сам половой акт не застали. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, на пляже развлекались 34-летняя женщина и ее 40-летний друг.

Они вечером отдохнули в местном клубе и решили продолжить жаркую вечеринку на ночном пляже. Местный житель застукал россиян за процессом под пальмой. Он снял их на видео и сдал полиции.

Когда правоохранители прибыли на пляж, туристы уже закончили свои дела. Однако в участок влюбленных все равно доставили, где объявили им только выговор.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда пошли на специальный алкогольный эксперимент над зарубежными отдыхающими. Чиновники хотят проверить, что произойдет, если разрешить путешественникам пить.