В США бизнесмен сделал комнату по мотивам «50 оттенков серого» и насиловал там моделей, пишет New York Post.

Федеральный суд удовлетворил гражданский иск шести женщин к отставному финансовому магнату Говарду Рубину, обязав его выплатить компенсации на общую сумму $3,85 млн. Истцы, фигурирующие в документах как Джейн Доу, обвинили Рубина в систематическом сексуальном насилии, пытках и принуждении к коммерческим сексуальным контактам.

Это решение стало первым юридическим итогом в серии громких процессов против 64-летнего Рубина, чье состояние оценивается более чем в $50 млн. Параллельно он и его помощница Дженниер Пауэрс ожидают суда по уголовному делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и организации перевозок для оказания коммерческих сексуальных услуг в период с 2009 по 2019 год. Оба отрицают вину.

В ходе гражданского процесса всплыли подробности. Согласно судебным документам, Рубин, отец троих детей, обустроил в своем пентхаусе у Центрального парка так называемую «красную комнату», вдохновленую фильмом «Пятьдесят оттенков серого». Помещение, выкрашенное в красный цвет, было оборудовано БДСМ-приспособлениями, включая сбруи, кнуты и фиксирующее устройство в форме буквы «X». По версии истцов, именно здесь Рубин, пользуясь финансовой зависимостью и уязвимым положением женщин, подвергал их жестокому обращению, выходящему далеко за рамки какого-либо добровольного соглашения.

Суд установил, что Говард целенаправленно вербовал малообразованных женщин, находящихся в сложном финансовом положении или имевших травматический опыт в прошлом. Он снабжал их наркотиками и алкоголем, после чего, как заключили присяжные, подвергал «значительному психологическому и физическому насилию». Поведение финансиста, по версии суда, ужесточалось по мере роста финансовой зависимости жертв.

Одна из потерпевших в заявлении для прессы отметила, что решение суда «сняло бремя», которое она несла годами. В рамках уголовного дела мужчине также инкриминируют угрозы «юридическими последствиями и публичным позором» в адрес женщин, если они обратятся в правоохранительные органы. Из-за высокого риска побега ему было отказано в освобождении под залог.