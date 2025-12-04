Психиатры попросили суд продлить принудительное лечение для «кукольника» Москвина

Главный врач Нижегородской психиатрической больницы попросил суд продлить срок принудительного лечения Анатолию Москвину, который выкапывал мертвых детей и изготавливал кукол из их тел. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Ленинский районный суд.

Ранее Москвин признался, что раскапывал детские могилы и делал мумии из мертвых девочек, так как «очень хотел ребенка». Он также заявил, что «очень любит детей».

В пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщили, что в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода не поступали документы о выписке из психиатрической больницы Москвина.

Медики не рискнут выпустить его на свободу, так как есть вероятность того, что он снова начнет раскапывать могилы, сообщил «Вечерней Москве» психиатр, главврач психиатрической клиники Василий Шуров. Врач-психиатр Лацплес также оценил опасность некрофила Москвина для окружающих.