Тела пропавших молодых людей найдены в Саратове

Сегодня, 6 декабря в Саратове на Новой набережной обнаружены тела юноши и девушки.

Как сообщает телеграм-канал «Саратов 24», из Волги были извлечены тела 21-летнего Дениса и 19- летней Виолетты. Молодые люди пропали неделей ранее.

«29 ноября они ушли из дома и не вернулись», - говорится в сообщении, при этом подчеркивается, что по факту исчезновения молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Согласно сообщению, на месте работают следователи и оперативники, которым предстоит установить все обстоятельства трагического происшествия.