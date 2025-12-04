Труп 16-летнего подростка нашли под окнами многоэтажки в российском городе

Труп молодого человека обнаружили под окнами многоэтажного дома в Екатеринбурге 4 декабря. Об этом пишет E1.RU.

Одна из читательниц издания рассказала, что парень жил на 24 этаже, ему было 16 лет. Из родных у него есть только брат, отец их оставил, а мать давно умерла.

В региональном Следственном комитете пока не комментировали произошедшее. На месте работает полиция. Других подробностей пока нет.

