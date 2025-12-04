Известного певца оправдали по обвинению в насилии над несовершеннолетней

Окружной суд Утрехта вынес оправдательный приговор 56-летнему нидерландскому певцу Марко Борсато по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней, пишет NL Times. Суд постановил, что доказательства, собранные прокуратурой, не позволяют с достаточной определенностью установить вину обвиняемого.

Прокуратура утверждала, что Борсато, бывший участник группы «The Toppers», неоднократно совершал сексуальные домогательства в отношении дочери руководительницы своего фан-клуба в период с сентября 2014 по январь 2015 года, когда потерпевшей было 15 лет. Обвинение требовало для него пять месяцев тюремного заключения. Сам певец полностью отвергал все обвинения, заявляя, что относился к девочке как к собственной дочери, а их физический контакт, включая объятия и сидение на коленях, был, по его словам, проявлением «теплого, ласкового» характера в традициях итальянской семьи.

В ходе процесса прокурор настаивал, что Борсато, будучи авторитетной фигурой для ребенка, злоупотреблял своим положением. Однако в мотивировочной части решения суд указал на ряд процессуальных недостатков. Судьи отметили, что показания потерпевшей, которой сейчас 26 лет, содержали недостаточно конкретных деталей относительно времени и обстоятельств предполагаемых инцидентов, часть из которых, согласно ее же словам, произошла уже после достижения ей 16-летия, что выходило за рамки предъявленного обвинения.

В своем заявлении, зачитанном в суде адвокатом, потерпевшая заявила, что не стремится к компенсации или наказанию, а хочет, чтобы Борсато признал свою вину. Оправдательный вердикт означает окончание уголовного преследования по данному делу. Решение может быть обжаловано прокуратурой в вышестоящей инстанции.