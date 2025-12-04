Россиянин ударил водителя "скорой" дверью в лицо, а затем кулаком

В Тверской области полицейские задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в нападении на водителя "скорой", сообщают в четверг в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что инцидент случился на Культурной улице в Западной Двине. Бригада медиков прибыла на очередной вызов, а мужчина подошел к машине и потребовал срочно отвезти его знакомого в больницу. Во время перепалки он ударил ногой по водительской двери, которая по инерции ударила в лицо водителя.

Водитель вышел из автомобиля, перепалка и оскорбления продолжились, и фигурант нанес мужчине удар кулаком в лицо.

У пострадавшего – ушибленная рана левого глаза. Выяснилось, что дебошир был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ, фигурант задержан.