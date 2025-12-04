СК назвал две версии жесткой посадки вертолета под Уфой

© Центральное МСУТ СКР

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ назвало две версии о причинах жесткой посадки вертолета под Уфой. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Согласно версии СК, причиной происшествия может быть техническая неисправность или ошибка пилотирования. Каких-либо дополнительных деталей о причинах жесткой посадки, в СК не назвали.

«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку частный вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). В результате пострадал один человек.