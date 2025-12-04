Мужчины напали на студентов в магазине на юго-востоке Москвы

Двое мужчин напали на студентов в магазине на 8-й улице Текстильщиков в столице. Позднее одного из них удалось задержать. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— Во время патрулирования правоохранители получили сообщение о конфликте в торговом заведении на 8-й улице Текстильщиков. По предварительной информации, двое мужчин в ходе конфликта напали на группу студентов, после чего скрылись с места происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Молодые люди описали нападавших. Благодаря полученным приметам росгвардейцы задержали одного из мужчин неподалеку от магазина. Его задержали и отвезли в полицейский участок. Правоохранители продолжают искать второго подозреваемого.

Ранее в столице задержали мужчину, который разбил бутылку о голову незнакомца в одном из магазинов в районе Бибирево.

Инцидент произошел после того, как покупатель повздорил с продавцом. На это обратил внимание другой мужчина. Он вступился за продавца, после чего получил удар по голове. Потерпевшего доставили в больницу. Там врачи определили, что его здоровью причинен тяжкий вред. В отношении злоумышленника завели уголовное дело и отправили его в СИЗО.