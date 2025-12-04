Суд продлил арест экс-министру Абызову по новому делу о мошенничестве

Бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову продлили срок содержания под стражей по новому уголовному делу о мошенничестве. Он проведет в СИЗО еще три месяца и десять суток.

Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 04 декабря 2025 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова Михаила Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок три месяца 10 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Экс-министра заподозрили в мошенничестве из-за инвестиций Российской венчурной компании в американскую Alion Energy Inc. В связи с этим в его отношении завели новое уголовное дело.

Впоследствии московский суд арестовал Абызова на два месяца.

Экс-министр уже имеет один срок за создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. Абызова приговорили к 12 годам колонии.