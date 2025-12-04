Какое наказание ждет блогеров, продвигающих рехаб Антонова

Продюсер Павел Рудченко заявил News.ru, что блогеров, рекламирующих «пыточные» реабилитационные центры, включая подмосковный рехаб «Антонов PRO», могут ожидать серьезные проблемы.

Собеседник издания подчеркнул, что эта история негативно скажется на репутации лидеров мнений, которые участвовали в продвижении подобных учреждений. По его словам, если начнется общественное обсуждение или резонанс, то могут всплыть имена людей, участвовавших в рекламе.

Как указал Рудченко, волна недовольства может усилиться, если окажется, что они зарабатывали на этом, ставя под удар свою репутацию. Возможно, блогеры не задумывались о последствиях заранее. Это вряд ли существенно повлияет на их профессиональную деятельность, но может повредить их имиджу, добавил продюсер.

В Подмосковье ранее был задержан блогер Максим Антонов, который является основателем реабилитационного центра «Антонов PRO». Причиной задержания стали сообщения о жестоком обращении с пациентами. Правоохранительные органы обнаружили доказательства избиений и случаев голодания среди клиентов. Антонов сам ранее боролся с наркозависимостью и неоднократно был привлечен к ответственности за грабежи и торговлю наркотиками.