Пилот после жесткой посадки вертолета в Уфе находится в реанимации. Об этом рассказали РИА Новости в минздраве Башкирии.

© Приволжская транспортная прокуратура

«Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — уточнил представитель пресс-службы ведомства.

Незадолго до этого региональное управление МЧС РФ рассказало в мессенджере Max, что после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало.

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы днем 4 декабря. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и при необходимости примут меры реагирования.