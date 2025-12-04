Застрявшему в унитазе россиянину помогли спасатели

В Москве на Ленинском проспекте произошёл необычный бытовой инцидент. Как сообщает SHOT, мужчина в собственной квартире утром застрял в унитазе, необъяснимым образом засунув туда ногу. Попытки высвободиться самостоятельно не увенчались успехом, а в квартире, к несчастью, больше никого не оказалось.

© Московский Комсомолец

Ситуацию спасло только то, что мужчина взял с собой в уборную мобильный телефон. Он сумел позвонить в экстренные службы.

На вызов оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые аккуратно освободили незадачливого москвича из сантехнического плена. Пострадавший не пострадал, получив лишь моральную травму и, вероятно, урок на будущее.

Причины, по которым он решил засунуть ногу в унитаз, остаются загадкой.