Пожизненный приговор подорвавшим Крымский мост обжаловали

Lenta.ru

Защита подорвавших Крымский мост обжаловала вынесенный судом им пожизненный приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Пожизненный приговор подорвавшим Крымский мост обжаловали
© РИА Новости

По данным агентства, по теракту на Крымском мосту от адвокатов поступили две апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что приговор, который Южный окружной военный суд вынес в отношении восьми фигурантов дела о терактах на Крымском мосту, назвали исключительным случаем.

Обвиняемые — братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Фура с бомбой внутри была подорвана в тот момент, когда проезжала рядом с грузовым поездом. В результате цистерны с топливом загорелись, два пролета автомобильной части моста были разрушены.

Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.