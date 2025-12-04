Пожизненный приговор подорвавшим Крымский мост обжаловали

Защита подорвавших Крымский мост обжаловала вынесенный судом им пожизненный приговор. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по теракту на Крымском мосту от адвокатов поступили две апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что приговор, который Южный окружной военный суд вынес в отношении восьми фигурантов дела о терактах на Крымском мосту, назвали исключительным случаем.

Обвиняемые — братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Фура с бомбой внутри была подорвана в тот момент, когда проезжала рядом с грузовым поездом. В результате цистерны с топливом загорелись, два пролета автомобильной части моста были разрушены.

Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.