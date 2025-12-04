Страшные подробности о рехабе Антонова: сильнодействующие лекарства и новые задержанные

В реабилитационном центре Максима Антонова, предназначенном для лечения зависимостей, постояльцев принуждали принимать сильнодействующие лекарства без каких-либо медицинских предписаний, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, в реабилитационном центре находились люди в возрасте от 19 до 75 лет, некоторые из которых имели ВИЧ и гепатит. Пострадавшие утверждают, что им запрещали мыться на протяжении нескольких недель и принуждали записывать исключительно позитивные видеоролики из центра для своих родственников.

В учреждении работали волонтеры, которые ранее сами проходили там лечение. Они же, по словам пострадавших, и издевались над новыми пациентами.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки в оставшихся реабилитационных центрах сети «Антонов Pro». Они затронули элитные центры Максима Антонова, расположенные в Домодедове, Подольске и деревне Малое Видное под названием «СеРЦА».

Как сообщил «Коммерсант», основатель реабилитационных центров «Антонов PRO» Максим Антонов и еще 8 сотрудников были задержаны в Подмосковье по подозрению в незаконном лишении свободы и пытках пациентов.

Shot стало известно, что среди арестованных сотрудников элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» оказались финансовый директор и волонтеры.

Финансовые вопросы в ООО «СеРЦА», управляемом Максимом Антоновым, решал 42-летний Михаил П. В качестве волонтеров работали 36-летний Павел К. и 26-летний Кирилл В. Предполагается, что они ранее прошли лечение в этом же центре и остались там в качестве сотрудников. Именно они активно участвовали в пытках пациентов.