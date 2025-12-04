Мешок марихуаны изъяли силовики  у россиянина

Крупная партия наркотического вещества изъята полицейскими в Гулькевичском районе Кубани. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего жителя поселка Комсомольский.

© Московский Комсомолец

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в хозяйственной постройке, принадлежащей подозреваемому, был обнаружен и изъят мешок с марихуаной. Общий вес изъятого растительного наркотика превысил 1,2 килограмма, что составляет значительный размер.

В ходе следствия мужчина пояснил, что хранил запрещенные вещества для личного употребления. Однако, учитывая крупный вес изъятого, следствие считает иную цель вероятной. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в значительном размере»).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается, оперативники проверяют возможные связи задержанного с наркосетями. Правоохранительные органы Краснодарского края напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотиков и призывают граждан сообщать о подобных фактах.