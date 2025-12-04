В Московской области "накрыли" ещё один рехаб

По данным SHOT, в Егорьевске, в Подмосковье, задержан владелец реабилитационного центра "Неугасимая надежда" Виталий Серёжкин. По информации SHOT, он и трое его подчиненных насильно удерживали семь пациентов.

Четверо фигурантов, включая 44-летнего Серёжкина, причастны к незаконному удержанию трех женщин и четырех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

Центр "Неугасимая надежда" оказывает услуги по лечению алкогольной и наркотической зависимости на протяжении более чем 16 лет. В составе команды, работающей с пациентами, представлены психологи, психотерапевты, психиатры-наркологи, а также священнослужители.